GCVR conquista 155 pódios no campeonato regional de infantis e absolutos em natação

O Ginásio Clube Vila Real participou nos Campeonatos Regionais de Infantis e Absolutos e Torregri II Cadetes, competição realizada na Piscina Municipal do Peso da Régua entre 8 e 9 de maio e que contou com a presença de 68 atletas em representação de 2 clubes, naqueles que foram os primeiros campeonatos regionais da época 2020/2021. Da parte do GCVR competiram 34 atletas: Miguel Carvalho, Duarte Pinto, Francisco Igrejas, Inês Fernandes, Maria Poeta, Lucas Ribeiro, Rafaela Ferreira, Tomás Fernandes (Cadetes); Ana Rita Soares, Maria Braz, Maria Pereira, , Maria Mina, Leonor Silva, Eduardo Oliveira, Gonçalo Ferreira, Gonçalo Igrejas, Tomás Regadas, Tiago Fernandes, Miguel Encarnação, Rafael Fialho (Infantis); Maria Leonor Correia, António Teixeira, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro, José Pedro Nunes, Eduardo Yakubenko, Rodrigo Silva (Juvenis); Ana Margarida Guedes, Ana Sofia Leite, Alessia Teixeira, Carolina Eira, Maria Leonor Machado, Francisco Afonso, Bernardo Luz (Absolutos).

O GCVR voltou a dominar o medalheiro da prova ao contabilizar um total de 155 pódios (67 de primeiro lugar, 48 de segundo e 40 de terceiro) aos quais se somaram um recorde regional e 138 recordes pessoais. O recorde regional ficou a cargo de Ana Margarida Guedes na prova de 800 metros Livres com a marca de 9.48.66. Ao nível dos pódios, a destacar que os três primeiros atletas do medalheiro da competição foram todos do GCVR: em 1º, Ana Margarida Guedes com um total de 20 pódios (17 de primeiro lugar, 2 de segundo e 1 de terceiro); em 2º, Francisco Afonso com um total de 14 primeiros lugares e 2 segundos; em 3º, Carolina Eira com 13 primeiros, 4 segundos lugares e 2 terceiros lugares. A destacar ainda Maria Pereira (com oito primeiros lugares) e Eduardo Oliveira (com 3 primeiros e um segundo lugar) como os mais medalhados na categoria de Infantis. Esta prova contou ainda com a participação dos atletas Cadete A e B com uma prestação muito positiva e que deixa excelentes perspetivas para o futuro próximo.

Numa época marcada pelos grandes constrangimentos provocados pela pandemia do Covid-19, este foi o primeiro Campeonato Regional, onde os atletas do GCVR puderam finalmente demonstrar os frutos do trabalho que têm vindo a realizar, apesar dos grandes. O GCVR vai agora preparar a participação nos Campeonatos Zonais de Infantis a 22-23 de maio em Penafiel e em seguida no Torneio Zonal de Juvenis, Juniores e Seniores de Piscina Longa a realizar em Coimbra entre 29 e 30 de maio.

Luís Pinto