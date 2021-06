GCVR conquista 31 pódios e 9 medalhas no XVI Torneio Cidade de Vila Real

O Ginásio Clube Vila Real marcou presença na XVI edição do Torneio Cidade de Vila Real, competição que contou com a participação de 80 atletas em representação de 4 clubes, sendo que o GCVR se fez representar por 20 atletas: Ana Rita Soares, Maria Mina, Maria Pereira, Eduardo Oliveira, Gonçalo Ferreira, Miguel Encarnação, Rafael Fialho, Tomás Regadas, Tiago Fernandes (Infantis); Maria Correia, José Pedro Nunes, Eduardo Yakubenko, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro (Juvenis); Ana Margarida Guedes, Ana Sofia Leite, Carolina Eira, Maria Leonor Machado, Bernardo Luz, Francisco Afonso (Absolutos). O GCVR esteve em bom plano ao conquistar 31 pódios (20 de primeiro lugar, 6 de segundo e 5 de terceiro), somando 9 medalhas na classificação geral do Torneio, um novo recorde regional e contando com os dois atletas com melhores performances do Torneio: em femininos, Ana Margarida Guedes, 797 pontos com o tempo de 58.88 nos 100 metros Mariposa, e em masculinos, Francisco Afonso, 544 pontos com o tempo de 1.08.12 nos 100 Bruços.

Ao nível da classificação geral, em infantis masculinos o pódio foi todo composto por atletas do GCVR com Rafael Fialho no 1º lugar com 612 pontos, Eduardo Oliveira no 2º lugar com 584 pontos e Tiago Fernandes com 561 pontos. Por outro lado, Maria Pereira venceu na categoria de infantis femininos com 868 pontos enquanto em juvenis masculinos, José Pedro Nunes venceu com um total de 895 pontos. Em absolutos femininos, o pódio voltou a ser todo do GCVR, com Ana Margarida Guedes a vencer com um total de 1399 pontos, Carolina Eira a ser 2ª classificada com 1143 pontos e Ana Sofia Leite no 3º lugar com 1116 pontos. Por fim, em absolutos masculinos, Francisco Afonso foi 2º classificado com 997 pontos. Carolina Eira esteve ainda em destaque ao registar um novo recorde regional júnior 16 anos na prova de 200 metros Livres com o tempo de 2.09.00.

Em mais uma edição do Torneio da cidade, o GCVR voltou a mostrar o valor do trabalho realizado no clube que ficou bem demonstrado pelos pódios e medalhas da classificação geral que pertenceram ao GCVR, nos vários escalões.