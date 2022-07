GCVR conquista dez pódios no I Torneio Quinta da Lixa

O Ginásio Clube Vila Real participou no I Torneio Quinta da Lixa, competição dedicada às categorias de Cadetes e Infantis que se realizou no dia 9 de julho na Piscina Municipal de Felgueiras, juntando 142 atletas em representação de 9 clubes. O GCVR esteve representado por sete atletas: Beatriz Igrejas, Maria Braz, Leonor Silva, Miguel Carvalho, Miguel Encarnação, Lucas Ribeiro e Tiago Fernandes. Os atletas do GCVR estiveram em excelente plano ao conquistar um total de 10 pódios que permitiram alcançar o 6º posto da classificação geral com 119 pontos, contando ainda com cinco atletas premiados através da melhor performance de pontos obtida: Tiago Fernandes venceu a competição de Infantis A masculinos; Leonor Silva venceu a competição de Infantis A femininos e Maria Braz foi 3ª classificada; Lucas Ribeiro venceu a competição de Cadetes A masculinos; Miguel Carvalho foi o 3º classificado em Infantis B masculinos.

Ao nível dos pódios, a registar: Leonor Silva venceu os 100 Livres e os 200 Costas; Tiago Fernandes venceu os 100 Livres e os 200 Bruços; Lucas Ribeiro (em Cadetes) venceu os 100 Livres e os 50 Bruços; Maria Braz foi 2ª classificada nos 100 e 200 Bruços; Beatriz Igrejas foi 3ª nos 100 e 200 Mariposa. A destacar ainda: Miguel Carvalho 4º classificado nos 200 Livres e nos 100 Bruços; Miguel Encarnação foi 4º nos 100 Costas e 5º no 100 Costas.

Os nadadores do GCVR tiveram mais uma excelente prestação, apontando agora baterias ao Campeonato Nacional de Infantis que se irá realizar em Vila Nova de Famalicão entre 22 e 24 de julho., de forma a terminar a época 2021/2022 da melhor forma.