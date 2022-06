GCVR conquista dois pódios no 37º Meeting Internacional do Porto

O Ginásio Clube Vila Real participou no 37º Meeting Internacional do Porto, competição realizada nos dias 4 e 5 de junho na Piscina da Campanhã onde competiram 376 atletas de 51 clubes. O GCVR esteve representado por 6 atletas: Ana Margarida Guedes, Carolina Eira. Francisca Pinheiro, Maria Pereira, Herman Kovalchuk e Eduardo Yakubenko. Os atletas do GCVR estiveram em excelente plano ao registar dois pódios e a presença em oito finais, que valeram ao GCVR o 18º lugar por equipas com 119 pontos e o 13º lugar no medalheiro da prova.

O principal destaque vai para a vitória na estafeta feminina de 4×50 metros Estilos, onde a equipa constituída por Carolina Eira, Francisca Pinheiro, Margarida Guedes e Maria Pereira dominou toda a concorrência nas eliminatórias com o tempo de 2.01.86 e novamente na final A com a marca de 2.01.62. O segundo pódio do GCVR ficou a cargo de Margarida Guedes, ao ser segunda classificada nos 50 metros Mariposa com o tempo de 27.46. A nadadora vila-realense foi ainda 4ª na final A dos 100 Mariposa com o tempo de 1.02.82 e 6ª na final A dos 50 Livres com 27.39. Carolina Eira esteve em destaque ao ser a única portuguesa da final A dos 50 Costas onde foi 6ª com 31.69, sendo ainda 8ª na final A dos 100 Costas com 1.09.10 e 2ª na final B dos 200 Costas com 2.27.59. Francisca Pinheiro, por outro lado, conquistou o 2º lugar na final B dos 50 Bruços com o tempo de 35.44, enquanto Maria Pereira foi 21ª nos 100 Livres 1.03.50 e 26ª nos 50 Livres e 100 Costas com os tempos de 28.90 e 1.15.27, respetivamente. Já em masculinos, nos 50 metros Livres, Herman Kovalchuk registou o tempo de 26.18 e Eduardo Yakubenko registou a marca de 26.34.

Esta foi assim mais uma excelente participação numa competição de âmbito internacional, com o GCVR a continuar a ombrear com os melhores clubes nacionais e com os atletas do clube a conseguirem trazer mais resultados de destaque para a região.

Luís Pinto