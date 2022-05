GCVR conquista oitavo lugar no XXIII Torneio do SC braga

O Ginásio Clube Vila Real marcou presença no XXIII Torneio Natação SC Braga, competição realizada no dia 30 de abril que contou com a participação de 186 atletas em representação de 21 clubes. O GCVR esteve representado por oito atletas, acompanhados pelo técnico Daniel Conceição: Inês Fernandes, Inês Carvalho, Rafaela Ferreira, Susana Carvalhinha, Francisco Igrejas, Lucas Ribeiro, Sami Lodhia e Tomás Fernandes. Os atletas do GCVR estiveram em excelente plano ao registar dois pódios e dez recordes pessoais, que muito contribuíram para o 8º lugar na classificação geral, com um total de 176 pontos.

A nível individual, a destacar: Lucas Ribeiro, que venceu as provas de 100 Livres e 100 Bruços, com os tempos de 1.05.79 e 1.29.02; Inês Carvalho, 6ª nos 50 Bruços com 53.92 e 8ª nos 50 Livres com 41.28; Inês Fernandes, 6ª nos 100 Costas com 1.38.15 e 9ª nos 100 Bruços com 1.52.37; Francisco Igrejas, 8º nos 50 Bruços com 49.37 e 11º nos 50 Mariposa com 46.42; Rafaela Ferreira, 12ª nos 100 Livres com 1.28.76; Susana Carvalhinha, 12ª nos 50 Mariposa com 59.33; Sami Lodhia, 18º nos 50 Livres com 51.93. Os atletas do GCVR competiram ainda nas estafetas de 4×50 Estilos, com a equipa feminina a ficar no 8º lugar com 3.19.01 e a equipa masculina a ficar no 12º lugar com 3.16.26.

Foi assim da melhor forma que os atletas Cadetes do GCVR voltaram a participar nesta competição de excelente nível, que finalmente se voltou a realizar após uma interrupção forçada pela pandemia. Este foi seguramente um excelente passo na evolução destes jovens nadadores que continuam a trabalhar da melhor forma na escola de natação do clube.

Luís Pinto