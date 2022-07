GCVR conquista quatro pódios no Campeonato Nacional de Infantis

O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) esteve representado por nove atletas no Campeonato Nacional de Infantis, competição realizada entre os dias 22 e 24 de julho em Vila Nova de Famalicão onde participaram 558 atletas em representação de 111 clubes. Da parte do GCVR participaram: Beatriz Igrejas, Maria Braz, Maria Poeta, Maria Mesquita, Leonor Silva, Miguel Carvalho, Miguel Encarnação, Tiago Fernandes e Gonçalo Silva. Os nadadores do GCVR estiveram em excelente plano ao registar três pódios nas provas individuais, que valeram ao clube o 20º lugar no medalheiro da competição, e ainda um pódio na classificação geral. Leonor Silva foi o grande destaque ao ser 3ª classificada na classificação geral de Infantis A femininos, tendo registado 31,8 pontos. No mesmo escalão Maria Braz foi 30ª classificada, enquanto em Infantis B Maria Mesquita foi 85ª e Maria Poeta 88ª. Em Infantis A masculinos, Tiago Fernandes foi 26º enquanto Miguel Encarnação foi 121º, sendo que em Infantis B Gonçalo Silva foi 28º e Miguel Carvalho 50º.

Ao nível das provas individuais, a registar: Leonor Silva (INF A) foi 2ª nos 100 Livres e 200 Costas, 4ª nos 200 Estilos e 30ª nos 400 Livres; Maria Braz (INF A) foi 2ª nos 100 Bruços, 11ª nos 200 Estilos, 22ª nos 200 Livres e 38ª nos 400 Livres; Beatriz Igrejas (INF A) foi 13ª nos 100 Mariposa, 44ª nos 200 Livres, 85ª nos 400 Livres e 113ª nos 200 Estilos; Maria Mesquita (INF B) foi 24ª nos 200 Costas, 30ª nos 100 Livres, 60ª nos 400 Livres e 65ª nos 200 Estilos; Maria Poeta (INF B) foi 15ª nos 100 Costas, 42ª nos 200 Livres, 67ª nos 200 Estilos e 91ª nos 400 Livres; Tiago Fernandes (INF A) foi 5º nos 100 Livres, 7º nos 200 Bruços, 24º nos 200 Estilos e 52º nos 400 Livres; Miguel Encarnação (INF A) foi 23º nos 100 Costas, 55º nos 200 Livres e 99º nos 200 Estilos e 400 Livres; Miguel Carvalho (INF B) foi 8º nos 100 Bruços, 17º nos 200 Livres, 39º nos 400 Livres e 45º nos 200 Estilos; Gonçalo Silva (INF B) foi 13º nos 100 Livres, 16º nos 200 Costas, 30º nos 200 Estilos e 45º nos 400 Livres. O GCVR esteve ainda representado nas estafetas mistas de 4×100 Estilos, sendo que em Infantis A conquistou o 6º lugar e em Infantis B registou o 12º posto.

Ainda relativamente à época 2021/2022 do escalão de Infantis, a destacar que no ranking nacional do Torneio de Fundo, o GCVR conquistou um excelente 7º lugar em Infantis A femininos com um total de 2269 pontos. Individualmente, em Infantis A feminino, Leonor Silva foi 14ª classificada, enquanto Maria Braz foi 27ª e Beatriz Igrejas 76ª. Em masculinos, Miguel Carvalho foi 20º em Infantis B enquanto Tiago Fernandes foi 26º em Infantis A. O escalão de Infantis do GCVR termina assim uma excelente época repleta de resultados de destaque e que premeia o enorme trabalho, dedicação e espírito de equipa evidenciados por estes jovens nadadores.