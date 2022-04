GCVR conquista seis medalhas nos campeonatos nacionais em Coimbra

O Ginásio Clube Vila Real esteve representado por cinco atletas – Carolina Eira, Francisca Pinheiro, Margarida Guedes, Maria Pereira e Gonçalo Ferreira – nos Campeonatos Nacionais de Piscina Longa que tiveram lugar no Complexo Olímpico de Coimbra entre 31 de março e 3 de abril. Os atletas do GCVR estiveram em excelente plano nas diferentes vertentes da competição, conquistando dois títulos nacionais Júnior, um total de seis medalhas e sete presenças em finais.

Carolina Eira, no escalão Júnior, foi o principal destaque do GCVR ao sagrar-se Bi-Campeã Nacional Júnior. Nos 100 Costas, a nadadora vila-realense conquistou o título com a marca de 1.06.94 enquanto nos 200 Costas garantiu o título de Campeã Nacional Júnior com a marca de 2.25.39. A vila-realense sagrou-se ainda Vice-Campeã Nacional Júnior na prova de 50 Costas com o tempo de 30.72. Francisca Pinheiro, igualmente em Juniores, foi terceira classificada Júnior na prova de 50 Bruços com o tempo de 34.88. Margarida Guedes, em Absolutos, participou em três finais: foi 4ª classificada na final dos 50 Livres com 27.00, foi 4ª na final dos 50 Mariposa com 28.14 e foi 7ª na final dos 100 Mariposa com 1.04.23. Maria Pereira representou o GCVR no Campeonato Nacional de Juvenis, competindo na categoria de Juvenis B, sagrou-se Vice-Campeã Nacional Juvenil B nas provas de 50 Livres e 50 Mariposa, com os tempos de 28.82 e 30.98. A atleta do GCVR foi ainda 4ª classificada nos 100 Livres com 1.03.33 e 12ª classificada nas provas de 200 Livres e 200 Costas, com os tempos de 2.23.59 e 2.43.24. Por seu lado, Gonçalo Ferreira competiu no Campeonato Nacional de Longa Distância onde conquistou um excelente 5º lugar na prova de 3000 metros Livres com o tempo de 38.40.55, estreando-se assim da melhor forma neste tipo de competição.

Os nadadores do GCVR tiveram assim mais uma excelente prestação numa competição nacional, onde somaram títulos nacionais que demonstram todo o seu nível competitivo e que em muito orgulham o clube e a cidade. Luís Pinto