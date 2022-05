GCVR Conquista uma final no II Meeting de Felgueiras

O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) esteve representado por dois atletas no II Meeting de Felgueiras, competição realizada entre 7 e 8 de maio que contou com a participação de 336 atletas em representação de 27 clubes.

Herman Kovalchuk e Eduardo Yakubenko foram os representantes do GCVR na competição, tendo ambos competido na prova de 50 metros Livres na categoria de Juvenis. Nas eliminatórias, Herman Kovalchuk foi 7º classificado com o tempo de 25.70, ficando a 8 centésimos do mínimo para os Campeonatos Nacionais, e Eduardo Yakubenko foi 8º com o tempo de 26.05, com ambos os atletas a qualificarem-se para a final de Infantis-Juvenis. Na final, Herman Kovalchuk foi 6º classificado com a marca de 25.75 e Eduardo Yakubenko foi 8º com a marca de 26.39.

O GCVR continua assim a marcar presença em competições de elevado nível e com resultados de destaque. Segue-se agora o Torneio Internacional Cidade de Bragança, onde o GCVR irá competir no dia 15 de maio.

Luís Pinto