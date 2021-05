GCVR em destaque no 1º Torneio de Preparação de Atletismo da AAVR

Realizou-se no passado dia oito de maio, no período da tarde o 1º Torneio de Preparação de Atletismo, da Associação de Atletismo de Vila Real. O evento decorreu na pista da UTAD e marcou o início da atividade da Equipa de Atletismo do GCVR, na presente época desportiva e contou com a participação de mais seis clubes, inscritos na Associação.

Apesar de algum vento, a prova foi marcada por bastante calor, obrigando a alguns cuidados em relação à proteção dos nossos atletas e à procura dos poucos locais com sombra existentes no local.

Pelo segundo ano, o Clube aposta nesta modalidade e apesar de estar marcado pela interrupção, provocada pelo estado de pandemia, apenas reiniciou os seus treinos há duas semanas, o que impossibilitou a presença de mais atletas. Ainda assim participaram os atletas Guilherme Neto, Bianca Ferreira, Flávio Félix, Margarida Barroso, Carolina Santos, Carolina Neto, Mariana Fernandes e Vasco Macedo, atletas desde os escalões de infantis até aos seniores. A participação de alguns atletas, pela primeira vez e ainda com pouca experiência não impediram a obtenção de bons resultados. Foram quatro os primeiros lugares conseguidos, cinco segundos lugares, três terceiros lugares e um quarto lugar, no entanto, algumas das marcas conseguidas resultaram em recordes pessoais, que com mais tempo de preparação poderão ser facilmente melhoradas.

A nossa participação foi bastante abrangente no que a especialidades diz respeito, tendo já envolvido atletas, masculinos e femininos, em quase todas as provas do Encontro, nomeadamente de: corrida de velocidade; marcha; salto em comprimento e ainda no lançamento de dardo e peso.

Os atletas vão voltar aos treinos, com o foco já na próxima prova a realizar no fim do mês, em Vila Pouca de Aguiar.