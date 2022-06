GCVR organizou Festival Aquático

O Ginásio Clube de Vila Real organizou no dia 18 de junho o Festival Aquático destinado às crianças das classes de Pinguins (primeiro nível de aprendizagem da natação), como forma de mostrar aos pais o trabalho desenvolvido ao longo do ano. Estas crianças frequentam as aulas da Escola de Natação inseridas nas classes abertas aos sócios e nos grupos de escolas do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico.

Com a piscina cheia de gente, quer de crianças que preencheram todos os espaços do tanque de 25 metros, quer de pais e outros familiares que lotaram a bancada, foi um momento agradável de convívio no qual as crianças mostraram as habilidades aprendidas e desenvolveram novas aprendizagens.

De referir que o GCVR tem um programa de desenvolvimento da competência aquática, apoiado pelo Programa Nacional de Desporto para Todos, do Instituto Português da Juventude, que tem vindo a desenvolver com crianças dos 3 aos 10 anos de idade, das escolas públicas e privadas do concelho de Vila Real. Para este programa o clube disponibiliza o transporte desde a escola até à piscina (e da piscina para a escola), com apoio nos balneários (despir, vestir, duche, secar o cabelo, organizar a mochila, etc.), permitindo aos pais o conforto de não terem de se preocupar com essas tarefas.