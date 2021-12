GCVR participa em Open de Natação no Jamor

O Ginásio Clube Vila Real vai estar representado por duas atletas – Margarida Guedes e Carolina Eira – no Open de Natação – Jamor 2021. Esta competição que se realiza amanhã, dia 23 de dezembro, no Complexo de Piscinas do Jamor, é a última competição nacional deste ano, sendo esperados 103 nadadores em representação de 29 clubes.

Esta competição possibilita a integração dos nadadores no Programa de Preparação Olímpica, bem como a conquista de mínimos de acesso às competições internacionais, tais como o Campeonato do Mundo Absoluto, o Campeonato da Europa Absoluto, o Campeonato do Mundo de Juniores ou o Campeonato da Europa de Juniores.

O Open de Natação – Jamor 2021 tem transmissão, em direto, na plataforma Natação TV através do link: https://www.natacao.tv/direto/2/9/153/open-do-jamor/