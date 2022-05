GCVR regista 56 pódios e 52 recordes pessoais no torneio regional de fundo em Natação

O Ginásio Clube Vila Real participou no Torneio Regional de Fundo Cadetes, Infantis e Juvenis e P.P Absolutos, competição realizada nos dias 21 e 22 de maio na Piscina Municipal do Peso da Régua, e onde competiram 75 atletas em representação de três clubes. Da parte do GCVR participaram 32 atletas: Benedita Fernandes, Carolina Pinto, Francisco Igrejas, Inês Carvalho, Inês Pinto, Inês Fernandes, Maria Gomes, Mariana Carvalho, Rafaela Ferreira, Susana Carvalhinha, Lucas Ribeiro, Sami Lodhia (Cadetes); Beatriz Igrejas, Leonor Silva, Maria Mesquita, Maria Braz, Maria Poeta, Miguel Carvalho, Miguel Encarnação, Tiago Fernandes (Infantis); Maria Mina, Maria Pereira, Eduardo Oliveira, Eduardo Yakubenko, Gonçalo Igrejas, Herman Kovalchuk, Hugo Pinheiro, Rafael Fialho, Tomás Regadas (Juvenis); Francisca Pinheiro, Maria Correia, Maria Machado (Absolutos).

No Torneio de Fundo, a destacar, em femininos: em Cadetes B, as primeiras cinco posições foram todas ocupadas por atletas do GCVR, com Inês Carvalho a ser vencedora com 335 pontos, seguida de Maria Gomes no 2º lugar com 212 pontos, Susana Carvalhinha 3ª com 207 pontos, Benedita Fernandes 4ª com 183 pontos e Inês Pinto 5ª com 157 pontos; em Cadetes A, a vencedora foi Inês Fernandes com 407 pontos e Rafaela Ferreira foi 2ª com 197 pontos; Maria Mesquita foi a vencedora em Infantis B, com um total de 620 pontos, enquanto em Infantis A o pódio foi todo do GCVR, com Leonor Silva a ser a vencedora com 833 pontos, seguida de Maria Braz com 797 pontos e Beatriz Igrejas 3ª classificada com 639 pontos; em Juvenis B, Maria Pereira foi a vencedora com 913 pontos seguida de Maria Mina com 273 pontos.

Já em masculinos: Francisco Igrejas foi o vencedor em Cadetes B, com 266 pontos, e Sami Lodhia foi 3º com 97 pontos; em Cadetes A, o vencedor foi Lucas Ribeiro com 568 pontos; Miguel Carvalho foi o vencedor em Infantis B com 645 pontos; Tiago Fernandes venceu em Infantis A com 714 pontos; em Juvenis B, o pódio foi todo do GCVR com Eduardo Oliveira a vencer com 733 pontos, Rafael Fialho em 2º com 717 pontos e Gonçalo Igrejas em 3º com 323 pontos; em Juvenis A, Herman Kovalchuk foi o vencedor com 791 pontos seguido de Eduardo Yakubenko com 712 pontos.

Esta foi mais uma participação extremamente positiva dos atletas do GCVR, como se comprova pelos 52 recordes pessoais alcançados e pelas 56 classificações de pódio, deixando boas perspetivas para as competições que se avizinham.