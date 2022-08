GD Boticas distinguido na IV Gala do Desporto da Associação de Futebol de Vila Real

O Grupo Desportivo de Boticas (GD Boticas) foi distinguido na passada segunda-feira, dia 29 de agosto, na IV Gala do Desporto da Associação de Futebol de Vila Real (AFVR), com vários prémios atribuídos na componente desportiva na modalidade de futsal.

O clube fez-se representar na cerimónia através do seu Presidente, Paulo Aleixo, do Vice-presidente para o futsal, Mauro Teixeira, e de duas atletas.

Maria das Dores Pinheiro recebeu o Prémio de Mérito Desportivo Atleta de Futsal Feminino, como atleta federada com mais idade do país a praticar a modalidade.

Por sua vez, Margarida Mota foi contemplada com o Prémio de Mérito Desportivo pela convocatória à Seleção Nacional de Futsal Feminino.

Quanto ao clube, recebeu o Prémio de Mérito como Entidade Desportiva no Futsal Feminino.

O Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Fernando Queiroga, congratula-se pela distinções atribuídas ao GD Boticas, referindo que “são fruto do trabalho desenvolvido pela estrutura do clube na formação de jovens, não apenas no futebol e futsal, mas também noutras modalidades, bem como do investimento realizado pela autarquia no que concerne ao crescimento da atividade desportiva no Concelho”.

Também o Presidente do GD Boticas, Paulo Aleixo, disse que “estas distinções dão cada vez mais força e ânimo para continuarmos a nossa aposta, essencialmente, na formação sem descorar, contudo, a oportunidade da prática desportiva em diferentes faixas etárias”.

