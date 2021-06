GD Boticas obteve tripla certificação da Federação Portuguesa de Futebol

O Grupo Desportivo de Boticas (GD Boticas) foi certificado, na época 2020/2021, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), como Centro Básico de Formação de Futsal Masculino e Entidade Formadora 3 estrelas nas modalidades de Futebol Masculino e Futsal Feminino.

Com estas distinções, o GD Boticas é o único clube do distrito com tripla certificação (Futebol Masculino, Futsal Masculino e Feminino) e ainda o primeiro e único a ser certificado no Futsal Feminino.

De referir que a certificação é atribuída a clubes com formação e não a equipas seniores.

A distinção de Entidade Formadora de 3 estrelas, na modalidade de futebol surgiu através de uma candidatura conjunta entre o GD Boticas e o C.D.C. Montalegre, o que permite ao clube montalegrense competir na Liga 3.

O Presidente do GD Boticas, Paulo Aleixo, referiu que “estas certificações são o reflexo de que a aposta na formação de jovens atletas é uma escolha acertada e que mais uma vez fizemos história no desporto da região. Temos conseguido contrariar a tendência dos territórios de baixa densidade populacional ao aumentarmos o número de praticantes nas modalidades de futebol, futsal e basquetebol”.

Por sua vez, o Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, congratulou o GD Boticas pelos feitos alcançados e enalteceu o trabalho desenvolvido pelo clube na formação e promoção de várias modalidade desportivas no Concelho.

“É um orgulho constatar que o clube da nossa terra está a aumentar a oferta e a fomentar a prática desportiva, sobretudo entre os mais jovens”, disse o autarca.

Fernando Queiroga acrescentou ainda que “a autarquia continua a ter como premissas o apoio e a promoção de um estilo de vida mais saudável, nomeadamente através da prática de exercício físico, facto confirmado pela recente distinção da autarquia como “Município Amigo do Desporto”, pelas medidas desenvolvidas nas áreas do desporto, juventude e educação”.