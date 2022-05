GD Boticas obteve tripla certificação da FPF pelo terceiro ano consecutivo

O Grupo Desportivo de Boticas (GD Boticas) foi, pelo terceiro ano consecutivo, certificado como Entidade Formadora 3 estrelas nas modalidades de Futebol Masculino e Futsal Feminino e ainda como Centro Básico de Formação de Futsal Masculino, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF), para a época 2022/2023.

De referir que a certificação da FPF é atribuída a clubes com formação e não a equipas seniores, sendo que a distinção de Entidade Formadora de 3 estrelas, na modalidade de futebol masculino, surgiu através de uma parceria entre o GD Boticas e o C.D.C. Montalegre.

O Presidente do GD Boticas, Paulo Aleixo, referiu que “esta conquista é fruto do trabalho de toda a estrutura do clube e dedicamo-la por completo aos nossos jovens atletas, que são o motivo de toda a nossa atenção e dedicação”, acrescentando que “o nosso objetivo passa por aumentar o número de atletas.

Por sua vez, o Presidente da Câmara Municipal, Fernando Queiroga, regozija-se pelo feito alcançado, ano após ano, pelo GD Boticas.

“É um orgulho constatar que o clube da nossa terra está a contribuir para o aumento da oferta desportiva no Concelho e, simultaneamente, a incentivar a prática de desporto, sobretudo entre os mais jovens”, afirmou o autarca.

Fernando Queiroga acrescentou ainda que “a autarquia continuará a apoiar e promover iniciativas que privilegiam a prática de exercício físico e que promovam um estilo de vida mais saudável na população”.

