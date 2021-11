GD Boticas participa no Campeonato Nacional de Futsal Feminino – Sub 19

O Grupo Desportivo de Boticas (GDB) é o único clube de Trás-os-Montes e Alto Douro a participar no Campeonato Nacional de Futsal Feminino – Sub 19.

A competição, que arranca no próximo dia 21 de novembro, contará nesta primeira fase com o GD de Boticas a disputar a Série A juntamente com o Grupo Dramático e Recreativo da Retorta (Valongo), GTeam (Guimarães), Casa Futebol Clube Porto Rio Tinto (Gondomar) e Grupo Cultural e Recreativo Nun´Álvares (Fafe).

Esta participação inédita traduz, segundo o Presidente do GDB, Paulo Aleixo, “a aposta na formação e em especial na prática desportiva feminina. É para nós um orgulho ser o único clube a representar a região no Nacional de Futsal Feminino Jovem”.

“Encaramos esta competição com o objetivo de que as nossas atletas desfrutem de uma experiência incrível e, acima de tudo, se divirtam a jogar. Estamos convictos que cumpriremos o nosso propósito e que teremos representação na Seleção Nacional”, acrescentou Paulo Aleixo.

Por sua vez, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, refere que “a participação do GD Boticas no Campeonato de Futsal Feminino é o reflexo do trabalho desenvolvido pelo clube junto dos mais jovens e nas diferentes modalidades desportivas”, acrescentando que “a autarquia continua empenhada em apoiar e incentivar um estilo de vida mais saudável, através da prática de exercício físico, daí termos sido distinguidos como “Município Amigo do Desporto”, pelas medidas que temos vindo a implementar nos últimos anos nas áreas do desporto, juventude e educação”.

Fonte: CM de Boticas.