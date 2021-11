GD Boticas promoveu ação de limpeza de lixo nas bermas das estradas

Numa iniciativa realizada no âmbito da Bandeira da Ética, e demonstrando que a prática desportiva é muito mais do que aquilo que se passa dentro das “quatro linhas”, sendo um espaço privilegiado na Formação de Valores Cívicos e responsabilidade social, o Grupo Desportivo de Boticas, contando com a parceria da Associação Celtiberus e do Município de Boticas, levou a cabo no passado sábado, dia 20 de Novembro, uma ação de limpeza das bermas das estradas junto ao Boticas Parque, onde participaram as atletas das equipas femininas de Futsal e Basquetebol do clube, sob o lema “Jogamos Limpinho, também na Natureza”.

A iniciativa permitiu recolher mais de 80 sacos de lixo nas bermas da Estrada Regional 311 (entre o cruzamento de Vilar e o Boticas Parque), da Estrada Nacional 312 (entre o cruzamento de Codessoso e a Carreira da Lebre) e na Estrada Municipal 529/CM 1037) entre Pinhal Novo/Beça e Carreira da Lebre.

A quantidade e diversidade de lixo encontrado à beira das estradas é verdadeiramente assustadora (plásticos, vidro, papel, etc.) e esta iniciativa deve também servir de exemplo para a necessidade de preservarmos o meio ambiente e termos um comportamento cívico e de respeito pelos outros, não atirando lixo pela janela do carro em circunstância alguma.

Fonte: CM Boticas