GD Boticas promoveu sessão de motivação comportamental

O Grupo Desportivo de Boticas promoveu, na passada sexta-feira, dia 8 de outubro, uma sessão de motivação comportamental, realizada no Auditório Municipal e dirigida não apenas aos seus atletas, mas a toda a comunidade, contando com a presença de Marco Rodrigues, coach, palestrante e escritor, e de José Ricardo Vidal, palestrante, escritor e treinador de futebol, dois exemplos de superação que, contrariando todas as probabilidades, conseguiram “dar a volta por cima” e ultrapassaram as dificuldades que a vida lhes ditou, dando agora a conhecer as suas histórias de vida, de forma aberta, e apresentando-se como verdadeiros exemplos a seguir no que diz respeito a encontrar a motivação para superar as adversidades e procurar a concretização dos sonhos e a realização pessoal.

Marco Rodrigues começou desde cedo a enfrentar uma dura batalha na sua vida. Tendo nascido prematuro, com cerca de 27 semanas, uma bactéria contraída na maternidade obrigou-o à realização de várias transfusões de sangue. Uma dessas transfusões viria a causar-lhe paralisia cerebral, afectando-lhe, sobretudo, os movimentos dos membros inferiores. Contrariou todas as expectativas clínicas e médicas que o colocavam, inevitavelmente, no centro de uma vida imóvel, e hoje, com 26 anos, define-se como uma pessoa optimista e desafiadora por natureza, curioso e com fé na humanidade, Marco interessa-se pelas grandes questões da vida. A desenvolver a sua carreira na área do coaching e desenvolvimento pessoal, deseja impactar empresas, instituições e pessoas. Está convicto de que o balanço para uma boa vida vem de um espírito forte capaz de superar todas as limitações físicas e mentais. Define, como grande objectivo para a sua vida, partilhar a mensagem de que todas as pessoas conseguem superar-se, independentemente das suas circunstâncias ou limitações, e encontrar a sua própria luz, trazendo-a ao mundo.

Nascido em Vila Nova de Gaia, José Ricardo Vidal sonhava ser jogador de futebol. Entregou-se ao seu sonho e o seu espirito competitivo e qualidade técnica auguravam-lhe uma carreira desportiva de sucesso. Contudo, aos 19 anos, um acidente de automóvel quase lhe retirou todos os sonhos. Um despiste, um choque frontal, o carro em chamas e Ricardo ficou sem reação. As queimaduras desfiguraram-no e levaram à amputação de uma perna. Os dedos de uma mão desapareceram. Os da outra quase. Contra todas as probabilidades, Ricardo Vidal sobreviveu. E não só. Voltou a viver. Hoje, com 32 anos, é treinador de futebol infantil, dá palestras e tem uma tranquilidade, uma sabedoria e um sorriso desconcertantes. Falar com ele é uma verdadeira lição de vida.

Foram duas histórias de vida, de motivação e de superação que cativaram uma plateia que enchia quase por completo o Auditório Municipal e que nos lembraram que devemos dar valor a tudo o que a vida nos dá, ser persistentes e trabalhar com afinco, com gosto e prazer na busca dos nossos sonhos, da nossa felicidade e da nossa realização pessoal.

No final da sessão, o Presidente do Grupo Desportivo de Boticas, Paulo Aleixo, agradeceu aos palestrantes e entregou-lhe algumas ofertas alusivas ao clube. Durante a tarde, ainda antes desta sessão, o Presidente da Câmara de Boticas, Fernando Queiroga, fez questão de receber Marco Rodrigues e José Ricardo Vidal nos Paços do Concelho, agradecendo-lhes por partilharem as suas histórias de vida com os jovens atletas do GD Boticas e a comunidade botiquense, num exemplo de que só com motivação, muito esforço e dedicação é possível superar os desafios que a vida nos coloca pela frente.