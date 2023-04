Geminação Lembá – Santa Marta de Penaguião

No âmbito da geminação existente entre Santa Marta de Penaguião e Lembá (São Tomé e Príncipe), nove jovens santomenses iniciaram hoje uma formação teórico e prática, nas Corporações de Bombeiros Voluntários de Santa Marta de Penaguião e de Fontes.

Durante 12 dias, os jovens farão parte das referidas corporações num projeto de cooperação no qual irão contactar diretamente com o estudo do sistema de Socorro/Emergência e Proteção Civil em Portugal, bem como terem conhecimento da realidade diária vivida nas “casas dos soldados da paz”.

O Município de Santa Marta de Penaguião deseja a todos os jovens uma excelente formação e que os mesmos aproveitem ao máximo esta experiência.

GC CM