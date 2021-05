Ginásio Clube de Vila Real no 2º Torneio de Preparação em atletismo

Na tarde do passado sábado, realizou-se em Vila Real, na Pista de Atletismo da UTAD, o 2º Torneio de Preparação, da Associação de Atletismo de Vila Real – AAVR e contou mais uma vez com a participação dos atletas da Equipa de Atletismo do Ginásio Clube de Vila Real. Antes do início da competição foram entregues as medalhas aos vencedores dos Triatlos da prova anterior, onde o GCVR viu os seus atletas, Bianca Ferreira e Flávio Félix, serem felicitados com os segundos lugares dos seus escalões.

O Clube participou com nove atletas neste encontro (Guilherme Neto; David Vinhas; Bianca Ferreira; Madalena Mota; Flávio Félix; Carolina Neto; Mariana Fernandes; Carolina Santos; Paulo Mourão), tendo conseguido resultados bastante positivos, onde alguns dos atletas participaram em duas e três especialidades, revelando cada vez melhores performances. Foram conseguidos para o GCVR dois primeiros lugares Carolina Neto – 5000m marcha e Mariana Fernandes – 200m, quatro segundos lugares, cinco terceiros lugares, quatro quartos lugares e ainda um sexto, um sétimo e um nono lugar. Parabéns a todos os intervenientes que dignificaram o nosso clube, com todo o empenho e dedicação.

É necessário destacar que a atleta Carolina Neto, do escalão de Juvenil, conseguiu a proeza de bater o Recorde Regional da AAVR, nos 5000 metros Marcha, numa prova realizada com imenso calor e onde conseguiu o tempo de 32minutos 48 segundos e 15 décimos de segundo. Força Campeã.

As especialidades onde o Clube se fez representar, distribuídos por vários escalões/sexo, foram as seguintes: 150m e 200m; Salto em comprimento e quadruplo salto; lançamentos de peso e dardo e marcha.

Carlos Barroso