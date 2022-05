Ginásio Clube de Vila Real promoveu Festival de Natação

O Ginásio Clube de Vila Real realizou no dia 7 de maio o Festival de Natação, no âmbito do projeto Portugal a Nadar (Federação Portuguesa de Natação), destinado aos alunos da escola de natação pertencentes às classes de Tartarugas e Golfinhos, com idades compreendidas entre os 6 e os 14 anos, tendo como objetivo mostrar o trabalho desenvolvido ao longo do ano.

Com a bancada lotada de pais, as crianças e jovens, num total de 90 participantes, nadaram, numa distância de 25 metros, provas de crol e de costas, a nado completo ou apenas com batimento de pernas, em função da idade e do nível de desenvolvimento.

A equipa de arbitragem esteve a cargo dos atletas da equipa de competição, os quais presentearam os presentes com uma demonstração da qualidade desportiva existente no clube, nadando 100 metros estilos e 50 metros crol.

Aos participantes foi entregue um diploma de participação e um lanche individual. No dia 17 de junho será realizado do Festival Aquático para as crianças que frequentam as classes de Rãs e Pinguins.