Ginásio Clube Vila Real celebrou o Dia Mundial do Ambiente com recolha de lixo

O Ginásio Clube Vila Real (GCVR) celebrou o Dia Mundial do Ambiente ao promover uma caminhada ao longo dos passadiços do Parque Corgo. Esta atividade, que juntou cerca de 70 participantes, realizou-se na perspetiva do plogging ao associar a recolha de lixo ao longo do percurso onde teve lugar a caminhada. O GCVR pretendeu com esta atividade associar a prática desportiva à proteção do ambiente, envolvendo para isso os vila-realenses na promoção de uma vida mais saudável e com maior consciencialização ambiental. Nesta atividade o GCVR contou com o apoio do Município de Vila Real, da Agência Ecológica Urbana, do Centro de Ciência de Vila Real e da Serrana – Padaria e Pastelaria.

Esta foi uma atividade que teve uma excelente adesão por parte dos vila-realenses e que foi muito apreciada por todos os participantes, abrindo assim a porta para que mais iniciativas venham a ser celebradas deste âmbito num futuro próximo com vista a um mundo melhor, mais limpo e mais sustentável.