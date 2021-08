Gins Cobalto ganharam medalha de Ouro na World Spirits Trophy

O Co-17 e o The Wizard Gold ganharam a Medalha de Ouro na categoria de Best Spirit. O The Wizard Blue ganhou a Medalha de Prata na mesma categoria.

O World Spirits Trophy é uma das maiores e mais distintas competições internacionais no sector de Wine & Spirits. Esta competição destaca-se por ser única e apresentar um modelo de avaliação livre dos preconceitos da indústria. O que torna esta competição diferente é o processo minucioso de escolha do painel de 92 juízes composto pelos principais compradores da indústria, entre os quais podemos encontrar importadores, distribuidores, retalhistas e sommeliers. O júri é, portanto, composto por profissionais que são reconhecidos e respeitados pelos seus pares no setor. O júri representa os compradores e as suas decisões de compra estão alinhadas com o que o consumidor quer e o que vai vender, com base na qualidade e no preço do produto.

O processo de avaliação, nesta competição, consiste numa “blind taste” na qual os juízes pontuam o candidato com base em três atributos: Qualidade, Valor e Embalagem. As pontuações de cada parte são somadas para fornecer a pontuação final e atribuir os prémios individuais.



O reconhecimento mundial que esta competição proporciona coloca a Empresa Cobalto numa posição de destaque a nível mundial juntamente com gins de empresas multinacionais. A Cobalto dá assim mais um grande passo ao colocar a região do Douro nos mapas do mundo.

“Consideramos que este é um passo bastante grande para uma pequena empresa de destilados Portuguesa. Estes prémios mundiais vão dar visibilidade ao mundo dos destilados portugueses e a uma região conhecida pelas suas características vitivinícolas, que neste momento está a passar por uma crise turística dada a pandemia”, declarou a empresa, em comunicado.

A Cobalto Douro é uma marca de gin nacional reconhecida internacionalmente, associada à região do Douro com produtos de grande qualidade. Os 3 gins que fabricam são muito distintos e já com prémios em diferentes concursos internacionais