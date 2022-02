GNR constituiu dois arguidos e recupera material furtado em Chaves

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, constituiu arguidos dois homens de 21 e 26 anos por furto e recuperou diverso material furtado, no concelho de Chaves.

No âmbito de uma investigação de um furto, ocorrido no dia 9 de janeiro, no concelho de Vila Pouca de Aguiar, os militares da Guarda efetuaram diversas diligências policiais que culminaram no cumprimento de um mandado de busca em anexo de uma residência, que permitiu recuperar e apreender o seguinte material: duas motosserras; uma caixa de ferramentas; uma roda de bicicleta; um berbequim elétrico; um carregador de baterias; um conjunto de brocas de madeira; um ciclomotor; um compressor de ar.

Os suspeitos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Vila Pouca de Aguiar.