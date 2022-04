GNR acolheu reunião do Centro de Coordenação Operacional Distrital de Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, no dia 27 de abril, acolheu a reunião periódica do Centro de Coordenação Operacional Distrital (CCOD) em modo presencial. No âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, os CCOD asseguram que todas as entidades e instituições de âmbito distrital, imprescindíveis às operações de proteção e socorro, emergência e assistência, em caso de acidente ou catástrofe, se articulem entre si, garantindo o empenhamento dos meios considerados adequados à gestão da ocorrência.

Respeitante ao capítulo de coordenação institucional, os CCOD integram, obrigatoriamente, representantes da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), das Forças Armadas (FA), da Guarda Nacional Republicana (GNR), da Polícia de Segurança Pública (PSP), do Instituto Nacional de Emergência Médica, I.P. (INEM), e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, I.P. (ICNF), e das demais entidades que cada ocorrência em concreto venha a justificar.

A presente ação foi agendada pelo Comandante Operacional distrital que, na qualidade de representante da ANEPC distrital, no âmbito da sua missão tem a competência de promover estas tipo de reuniões com os diversos agentes de proteção civil. Estes encontros visam promover a articulação dos diversos agentes da proteção civil, sob a coordenação do CODIS, e por outro lado avaliar as operações desenvolvidas ao nível distrital e infra distrital em articulação com as entidades políticas e administrativas de âmbito municipal, no sentido de melhorar a capacidade de resposta no âmbito da proteção e socorro.