GNR apreende laços de caça no concelho de Boticas

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Chaves, dia 9 de janeiro, apreendeu dois “laços” em cabo de aço, no concelho de Boticas.

No âmbito de uma denúncia respeitante ao exercício do ato venatório, os elementos do NPA deslocaram-se ao local, onde removeram dois laços montados em forma de armadilha.

O laço é um meio proibido para o ato venatório, tipificando um crime punível com pena de prisão até 6 meses ou com pena de multa até 100 dias, nos termos da Lei da Caça, tratando-se de um meio não seletivo de caça, causando risco para animais selvagens e domésticos, bem como para seres humanos.

Os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Chaves.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.