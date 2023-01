GNR apreende material informático por devassa da vida privada em Alijó

O Comando Territorial de Vila Real, através do Postos Territorial de Alijó, no dia 24 de janeiro, constituiu arguido um homem de 24 anos e apreendeu diverso material no âmbito de um crime de devassa da vida privada, no concelho de Alijó.

No decorrer da investigação por divulgação de vídeos que respeitam a vida privada, que decorria há cerca de um mês, os militares da Guarda realizaram uma busca domiciliária e uma em veículo, que culminaram na apreensão do seguinte material: Sete telemóveis; Seis cartões de memória “micro SD”; Duas “pen drives” USB; Cinco discos rígidos; Três CD-ROM; Um cartão de memória SD; 0,9 gramas de folhas de canábis e 48 artigos pirotécnicos.

No decorrer das diligências policiais, o suspeito foi constituído arguido e foram elaborados dois autos de contraordenação, um por consumo de produto estupefaciente e outro ao abrigo do regime jurídico das armas e munições (RJAM).

Os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Alijó.