O Comando Territorial da GNR Vila Real, através do Posto Territorial de Alijó, procedeu à recolha de três canídeos recém-nascidos, que se encontravam no interior de contentor de resíduos domésticos, na localidade de Sanfins do Douro.

Os mesmos foram encontrados por populares que alertaram a Guarda Nacional Republicana. Os canídeos foram entregues ao veterinário municipal e os factos participados ao Tribunal Judicial de Alijó.

De recordar que o abandono de animais constitui um crime.