GNR de Chaves identifica homem de 35 anos por incêndio florestal

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Destacamento Territorial de Chaves, no dia 24 de agosto, identificou um homem de 35 anos por incêndio florestal, no concelho de Chaves.

No decurso de uma investigação decorrente de um incêndio que teve lugar no dia 23 de agosto, nas freguesias de Bobadela e Oucidres, os militares da Guarda apuraram que o foco de incêndio teve origem em trabalhos de manutenção e limpeza de um caminho florestal, nos quais foi utilizada uma máquina agrícola que acidentalmente fez deflagrar o foco de incêndio numa zona de mato, consumindo cerca de sete hectares de vegetação.

No decorrer das diligências policiais foi identificado o responsável pelos trabalhos de limpeza, e os factos foram remitidos para o Tribunal Judicial de Chaves.

No corrente ano, o Comando Territorial de Vila Real já identificou 54 suspeitos de incêndios florestais, dos quais quatro foram detidos em flagrante.

A proteção de pessoas e bens, no âmbito dos incêndios rurais, continua a assumir-se como uma das prioridades da GNR, sustentada numa atuação preventiva e num esforço de patrulhamento nas áreas florestais.