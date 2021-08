GNR de Chaves recolhe águia-de-asa-redonda

O Núcleo de Proteção Ambiental da GNR de Chaves deslocou-se à freguesia de Valdanta, concelho de Chaves, com o intuito de fazer a recolha de uma Águia-de-asa-redonda (Búteo búteo), que tinha sido encontrada debilitada, por um popular na berma da estrada.

Por motivos da Águia-de-asa-redonda estar bastante debilitada e ferida numa asa, a mesma foi transportada para o (CRAS) Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da UTAD/Vila Real para tratamento com vista à sua libertação no meio natural.