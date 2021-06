O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental de Chaves, no passado dia 31 de maio, procedeu a captura de uma cobra rateira (Malpolon monospessulanus) que se encontrava no anexo de uma habitação, no concelho de Chaves,.

O referido réptil foi restituído à liberdade em habitat natural, em local seguro para a sua sobrevivência.