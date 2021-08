GNR de Chaves recolheu água no Parque de Campismo do Rebentão

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental do Destacamento Territorial de Chaves, recolheu no Parque de Campismo do Rebentão, uma águia-d’asa-redonda (Buteo buteo), que se encontrava debilitada, não conseguindo voar.

Após o alerta dado por um elemento daquele Parque, os elementos do SEPNA deslocaram-se de imediato ao local, tendo recolhido a ave de rapina, que transportaram de seguida para o Hospital Veterinário da UTAD em Vila Real, a fim de ser recuperada e posteriormente libertada ao seu habitat natural.