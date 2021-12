O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Apoio Ambiental (NPA) de Chaves, procedeu à recolha de um Gavião (acippiter nisus), próximo de uns terrenos agrícolas na aldeia de Santo António de Monforte, concelho de Chaves.

Pelo fato do mesmo se encontrar ferido e debilitado, foi entregue no Centro de Recuperação de Animais Selvagens do Hospital Veterinário da Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) para tratamento e com vista à sua libertação em meio natural.