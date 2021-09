GNR de Peso da Régua apreendeu três pintassilgos

Na localidade de Peso da Régua, o Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental, do Destacamento Territorial de Peso da Régua, procedeu à apreensão de três pintassilgos (Carduelis carduelis) ilegalmente detidos em três gaiolas de alçapão, armadas, com vista à captura de espécimes da mesma espécie.

Foi identificado um cidadão, maior, do sexo masculino, detentor das aves e gaiolas de alçapão. As referidas aves, foram entregues no Centro de Recuperação de Animais Selvagens (CRAS) da UTAD, em Vila Real.