GNR de Vila Real detém seis homens por tráfico de droga em operação conjunta

Sete detidos por tráfico e mais de 1 800 doses de estupefacientes apreendidas

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Vila Real, no dia 17 de setembro deteve cinco homens com idades compreendidas entre os 37 e os 55 anos e duas mulheres de 28 e 34 anos, por tráfico de estupefacientes, nos concelhos de Vila Real, Peso da Régua, Mesão Frio e Gondomar.

Na sequência de uma investigação envolvendo tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de 18 meses, os militares da Guarda desenvolveram diligências de investigação que culminaram no cumprimento de 14 mandados de busca, oito domiciliárias e seis não domiciliárias em viatura.

Na operação foi apreendido o seguinte material: 1.107 doses de haxixe; 342 doses de cocaína; 312 doses de heroína; 123 doses de canábis; vários telemóveis; 1.400 euros em numerário; duas viaturas; duas balanças; uma arma de ar comprimido; quatro munições; 114 saquetas de acondicionamento do produto estupefaciente; um computador; um tablet; uma mesa de corte.

Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório judicial, no dia 19 de setembro, no Tribunal Judicial de Vila Real, para aplicação de medidas de coação.

A ação contou com o reforço do Grupo de Intervenção de Ordem Pública (GIOP) da Unidade de Intervenção (UI), dos Destacamentos de Intervenção (DI) do Porto, Guarda, Viana do Castelo e Vila Real, da Secção Cinotécnica do Porto e Vila Real, das Subunidades do Comando Territorial de Vila Real e da Secção Explosive Ordinance Disposal (EOD) de Vila Real.