GNR de Vila Real deteve dois homens por caça ilegal

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através de uma Equipa de Proteção Florestal (EPF) do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, ontem, dia 20 de fevereiro, deteve dois homens de 54 e 57 anos por caça ilegal, no concelho de Vila Real.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório para prevenção e deteção de situações ilícitas, no âmbito da Operação “Artémis 2022”, os elementos da EPF detetaram os suspeitos que se encontravam a praticar o ato venatório através de chamariz, tendo sido detidos em flagrante.

No decorrer da ação foi apreendido o seguinte material: Duas armas de caça; 69 cartuchos; Dois livretes de manifesto de arma; Duas cartas de caçador; Dois cadeados de gatilho; Um chamariz.

Os detidos foram constituídos arguidos, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Vila Real.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.