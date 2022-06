GNR de Vila Real entrega bens alimentares e brinquedos a instituição de solidariedade social

O Clube “BTT Verde e Azul” constituído por militares da Guarda Nacional Republicana (GNR), com o apoio do Comando Territorial de Vila Real, entre o dia 1 de maio e o dia 1 de junho, levou a cabo uma ação de cariz social associada à prática desportiva do evento 9.º Passeio BTT/Caminhada das Forças e dos Serviços de Segurança do Distrito de Vila Real, que teve como objetivo a angariação de bens alimentares e brinquedos.

Neste sentido os bens e artigos recolhidos, foram doados a uma instituição de solidariedade social que apoia crianças desfavorecidas, e/ou, em situações vulneráveis do distrito de Vila Real, nomeadamente o Centro Social Senhora de Lourdes, situado em Bornes de Aguiar – Pedras Salgadas, que tem à sua responsabilidade cerca de 90 crianças, com idades entre os 0 e os 6 anos.

Associaram-se à iniciativa diversas instituições e empresas, que contribuíram para esta nobre causa, nomeadamente, o Município de Vila Real, as lojas Continente, Auchan, Traços e Reticências, Desmarke, Marietel, Roda no Ar – Bike shop, Bombeiros Voluntários de Vila Real Cruz Verde e a Associação Regional de Ciclismo de Vila Real.

A cerimónia de entrega dos géneros e objetos decorreu ontem, dia 6 de junho, na sede da Unidade, e que para além da presença de uma delegação de militares do Grupo de BTT Verde e Azul, dos elementos da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) de Vila Real e do vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real, contou ainda, com alguns dos respetivos representantes das empresas associadas ao evento.O Grupo de BTT Verde e Azul, manifestou ainda, durante o acontecimento, o interesse e a intenção de dar continuidade à realização dos passeios anuais de caráter solidário.