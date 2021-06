Fiscalizados sete pescadores por suspeita de pesca ilegal no Rio Sordo em Vila Real

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial da GNR de Vila Real, desenvolveu uma ação de fiscalização à pesca lúdica no Rio Sordo – Vila Real.

Nesta operação foram fiscalizados sete pescadores, dos quais um detinha 12 espécies aquícolas (truta-fário), sendo que oito trutas tinham dimensões inferiores às fixadas em disposição regulamentar (20 centímetros).

Foi elaborado um auto de notícia por contraordenação, por infração à legislação da pesca em vigor, apreendidos todos os objetos que estavam a ser utilizados na prática da infração e respetivas espécies aquícolas, tendo as mesmas sido entregues na Santa Casa da Misericórdia em Vila Real.