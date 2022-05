GNR de Vila Real marcou presença no Dia da Família no Parque Corgo

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, a convite da Direção da Associação dos Amigos de Trás-os-Montes, domingo, dia 23 de maio, marcou presença no Dia da Família no Parque Corgo em Vila Real, que contou com a cobertura televisiva da TVI, através do programa Somos Portugal.

Foi realizada uma demonstração de meios, onde estiveram presentes diversas valências da Unidade, que permitiu dar a conhecer alguma dinâmica relacionada como o dia-a-dia dos militares que trabalham na Guarda Nacional Republicana, nomeadamente: Secção Cinotécnica (binómios de deteção de droga e de explosivos); Equipa EOD (Inativação de Explosivos); uma Equipa do Destacamento de Trânsito de Vila Real (uma viatura e um motociclo); uma Equipa da Secção de Programas Especiais (SPC) do Destacamento Territorial de Vila Real.

Esta ação desencadeada por parte do Comando Territorial de Vila Real desenvolveu várias atividades ao longo do dia, que contaram com a participação de centenas de pessoas, bem como, ficou ainda marcada, pela visita do 2º comandante do Comando Territorial da GNR de Vila Real, tenente-coronel, Feliciano Amaral.