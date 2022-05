GNR de Vila Real participa na campanha Peregrinação Segura 2022

No âmbito da Operação Peregrinação Segura 2022, e de modo a que a sua peregrinação seja realizada com a maior segurança, o Comando Territorial da GNR de Vila Real, apela à consciência dos cidadãos para a importância do cumprimento das regras e das indicações das autoridades.

Porque é importante chegar de forma segura, a GNR relembra que nos deslocamentos os peregrinos deverão: Andar em fila indiana; Sinalizar o início e o fim dos grupos; Não andar na estrada, mas sim pela berma; Caminhar sempre na berma contrária ao sentido do trânsito; Não andar em locais onde seja proibida a circulação de peões; Usar sempre, quer de dia, quer de noite, coletes retrorrefletores; Se for preciso reunir o grupo, fazê-lo sempre fora da estrada; Não usar auscultadores; Fazer pausas de uma hora na caminhada da manhã e duas no fim do almoço.

Considerando que cerca de 97% das estradas portuguesas encontram-se na área de responsabilidade da Guarda Nacional Republicana, no âmbito das celebrações das aparições de Fátima, a GNR irá intensificar, até ao dia 15 de maio, ações de patrulhamento nas principais vias de acesso à cidade de Fátima, com o objetivo de apoiar e garantir a segurança dos peregrinos durante as suas deslocações, reforçando ainda o policiamento no Santuário e zonas envolventes.

Prevendo-se um aglomerado significativo de pessoas e tendo em conta que muitas das vias utilizadas na peregrinação apresentam bermas deficientes ou mesmo inexistentes e as condições de iluminação de muitas das vias utilizadas na peregrinação a Fátima são deficientes, ou mesmo nulas.