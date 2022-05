GNR de Vila Real participou nas comemorações do Dia internacional da Família

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através da Secção de Prevenção Criminal e Policiamento Comunitário (SPC) do Destacamento Territorial de Vila Real, com a colaboração da comunidade escolar do Centro Escolar Abade de Mouçós e do Regimento de Infantaria Nº 13 – Vila Real, no passado dia 16 de maio promoveu uma atividade para comemoração do “Dia internacional da Família” onde estiveram presentes cerca de 220 alunos, no recinto da Nossa Senhora da Pena – Mouçós.

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, com este tipo de ação, teve como objetivo assinalar a data internacional, bem como, a realização de uma demonstração de meios, onde fez “magia” para todas as crianças e adultos ali presentes, permitindo assim, conhecer o dia-a-dia dos militares que trabalham na Unidade, as diferentes valências da instituição e tomar ainda contacto com alguns dos materiais utilizados no cumprimento da missão da Guarda.