GNR de Vila Real realiza campanha Floresta Segura 2023

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através dos Núcleos de Proteção Ambiental, com o apoio do Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) da GNR, no âmbito da Campanha Floresta Segura 2023, em curso, irá levar a cabo ações de sensibilização em todas as localidades do Distrito de Vila Real, no período de 16 de fevereiro a 16 de abril.



O objetivo destas ações é aconselhar as populações sobre os critérios de gestão de combustível, junto das habitações e aglomerados populacionais, bem como as normas e procedimentos para a realização de queimas e queimadas, estabelecidos no Decreto-Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua redação atual, e Decreto-Lei nº 82/2021 de 13 de outubro, visando contribuir para adequada realização das faixas de gestão de combustível evitando situações de risco em caso de incêndio, bem como prevenir outros comportamentos de risco.

Na semana de 27 de fevereiro a 5 de março as ações de sensibilização ocorrerão nas localidades dos Concelhos e Freguesias que se indicam: