GNR de Vila Real recolheu ave de rapina juvenil

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Protecção Ambiental do Destacamento Territorial de Vila Real, recolheu no parque de lazer da Freguesia de Andrães, concelho de Vila Real, uma águia-d’asa-redonda (Buteo buteo), juvenil, que se encontrava debilitada, não conseguindo voar.

Após o alerta dado por um popular daquela localidade, os elementos do SEPNA deslocaram-se de imediato ao local, tendo capturado a ave de rapina, que transportaram de seguida para o Hospital Veterinário da UTAD em Vila Real, a fim de ser recuperada e posteriormente libertada ao seu habitat natural.