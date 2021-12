O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através de uma Equipa de Proteção Florestal (EPF) do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial de Vila Real, recolheu e transportou para o Hospital Veterinário da UTAD em Vila Real, uma Coruja do Mato (Strix aluco).

O animal encontrava-se ferido e bastante debilitado. Por essa razão, ficará a recuperar no hospital veterinário e posteriormente será devolvido ao seu habitat natural.