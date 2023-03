GNR de Vila Real resgatou gato de uma árvore

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente (SENPA) do Destacamento Territorial de Vila Real, procedeu ao resgate de um gato, no concelho de Vila Real.

Na sequência de uma denúncia, dando conta de que o gato se encontrava em cima de um pinheiro acerca de três dias, os elementos do NPA deslocaram-se ao local, onde foi possível confirmar a presença do animal que se encontrava aparentemente desesperado, por se encontrar a uma altura de sensivelmente 10 metros de altura.

Os militares, solicitaram a colaboração dos Bombeiros Voluntários da Cruz Branca de Vila Real, tendo em conjunto, procedido ao resgate do gato que culminou com a sua retirada da árvore e entrega ao legítimo proprietário para receber posteriormente os cuidados devidos.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.