GNR de Vila Real sensibiliza establecimientos que comercializam animais exóticos

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) do Destacamento Territorial da GNR de Vila Real, realizou ação de sensibilização/fiscalização conjunta com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), em estabelecimentos que comercializam espécies da flora e da fauna selvagem.

Foram fiscalizados/sensibilizados dois estabelecimentos, tendo sido elaborado um Auto de Notícia por Contraordenação, por não afixação em local bem visível de aviso conforme o modelo do anexo I do Decreto-Lei nº92/2019 de 10/07, alertando para a responsabilidade dos detentores de espécies exóticas pelo risco da respetiva disseminação ou evasão.