GNR deteve homem de 30 anos por tráfico de estupefacientes no Peso da Régua

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Peso da Régua, ontem, dia 28 de dezembro, deteve um homem de 30 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Peso da Régua.

No âmbito de uma ação de prevenção contra o tráfico de estupefacientes, os militares da Guarda abordaram um indivíduo na via pública que demonstrou um comportamento suspeito. No decorrer das diligências foi possível verificar que o suspeito estava na posse de produto estupefaciente, nomeadamente 11 doses de heroína e cinco doses de cocaína, culminando na sua detenção em flagrante.

No seguimento da detenção foram realizadas outras diligências policiais, tendo-se apurado que o indivíduo era também suspeito da autoria de furtos em residência no distrito de Viseu, tendo sido possível recuperar diversos objetos alegadamente furtados, designadamente: dois fios em ouro; um anel em ouro branco; um anel em prata e 90 euros em numerário.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.