Peso da Régua: GNR deteve homem de 43 anos por caça com meios proibidos

O Comando Territorial de Vila Real, através de elementos do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Vila Real, ontem, dia 19 de janeiro, deteve um homem de 43 anos por caçar com meios proibidos, no concelho de Peso da Régua.

No decorrer de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório, a Equipa de Proteção Florestal (EPF) do NPA de Vila Real detetou que o suspeito estava a caçar com uma arma de caça, que comportava no interior do depósito quatro munições, número não permitido para o exercício da caça, uma vez que a arma de caça apenas pode comportar três munições no total, motivo que levou à sua detenção em flagrante.

No decorrer das diligências policiais foi apreendido o seguinte material, destacando-se: uma caçadeira; 243 cartuchos.

O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Peso da Régua.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção ambiental e dos animais. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.

