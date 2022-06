GNR deteve homem por tráfico de estupefacientes em Chaves

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, no dia 20 de junho, deteve um homem de 32 anos por tráfico de estupefacientes, no concelho de Chaves.

Na sequência de uma investigação por tráfico de estupefacientes, que decorreu durante seis meses, foram realizadas duas buscas domiciliárias e duas em veículos, que resultaram na apreensão do seguinte material: 131 doses de liamba; uma balança de precisão; dois telemóveis e 100 euros em numerário.

O detido vai ser presente a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Chaves hoje, dia 22 de junho, para aplicação de medidas de coação.

A ação contou com o reforço do Posto Territorial de Chaves.