GNR deteve seis indivíduos por tráfico de mais de 2 500 doses de estupefacientes e por posse ilegal de arma

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Chaves, hoje, dia 17 de novembro, deteve quatro homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 25 e os 63 anos, por tráfico de mais de 2 500 doses de estupefacientes e deteve ainda uma mulher de 55 anos por posse ilegal de arma, no concelho de Chaves.

Na sequência de uma investigação de tráfico de estupefacientes que decorria há cerca de nove meses, foi possível apurar-se que dois dos detidos cultivavam produto estupefaciente no interior das suas residências para o vender posteriormente. No seguimento da investigação, os militares da Guarda deram cumprimento a cinco mandados de detenção, tendo sido realizadas seis buscas domiciliárias, três buscas em veículo e uma busca em armazém, que culminaram na apreensão do seguinte material: 2720 doses de liamba; Duas caçadeiras de calibre 12; Um revólver de calibre .32; Uma espingarda de ar comprimido; Uma arma branca; Seis telemóveis; 3 990 euros em numerário; Diversos utensílios para doseamento, acondicionamento e embalagem do produto estupefaciente.

Os detidos encontram-se nas instalações da Guarda Nacional Republicana e serão presentes amanhã no Tribunal Judicial de Vila Real.

A ação contou com o reforço dos Postos Territoriais de Boticas, Carrazedo de Montenegro, Chaves, Lebução, Montalegre, Valpaços e Vidago, e dos Núcleos de Investigação Criminal (NIC) de Braga, Bragança, Porto e Vila Real.